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05.12.2021 22:01
Рубрика: Власть

Шойгу проведет в Индии консультации в формате "2+2"

Текст: Юрий Гаврилов

В воскресенье вечером министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Индию с официальным визитом. 6 декабря в Нью-Дели вместе с министром иностранных дел России он примет участие в консультациях глав военных и внешнеполитических ведомств двух стран, которые пройдут в формате "2+2".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Министр обороны России также примет участие в 20-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что Сергей Шойгу отдельно встретится с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом.

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