Шойгу проведет в Индии консультации в формате "2+2"

В воскресенье вечером министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Индию с официальным визитом. 6 декабря в Нью-Дели вместе с министром иностранных дел России он примет участие в консультациях глав военных и внешнеполитических ведомств двух стран, которые пройдут в формате "2+2".

"Министр обороны России также примет участие в 20-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что Сергей Шойгу отдельно встретится с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом.