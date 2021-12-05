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05.12.2021 18:45
Рубрика: Происшествия

СК проверит деятельность Оксимирона и Noize MC

Текст: Наталья Козлова

Доследственную проверку по распоряжению главы СК РФ Александра Бастрыкина будет проводить Главное следственное управление ведомства. Ему велено тщательно изучить доводы, изложенные в обращении инициативной "группы патриотов", и проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров).
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Инициаторы обращения утверждают, что в своем творчестве эти исполнители "пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности".

Александр Бастрыкин поручил не просто изучить все доводы , а по результатам "дать произошедшему соответствующую правовую оценку".

Происшествия Правосудие Следствие Культура Музыка Поп-музыка Правительство Следственный комитет

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