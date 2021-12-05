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05.12.2021 12:02
Рубрика: Власть

Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой

Текст: Любовь Проценко

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой. В телеграмме, опубликованной на сайте мэра и правительства Москвы, Сергей Собянин написал:
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"В суровом декабре 1941 года наш город стал для врага неприступной крепостью, от стен которой начался долгий и тяжелый путь на Берлин. Дорогие ветераны, память о вашем подвиге передается от сердца к сердцу, из поколения в поколение. Для всех нас вы всегда будете примером мужества, стойкости и беззаветной преданности родине".

Собянин отметил, что в эти дни мы вспоминаем героических бойцов Красной армии, народных ополченцев и партизан, доблестных тружеников тыла и других защитников столицы.

Все ветераны-москвичи в связи с юбилеем получили единовременную материальную помощь. По сравнению с 2020 годом ее размер увеличен в два раза и составит 40 тысяч рублей.

По традиции единовременную материальную помощь в ноябре получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, в их числе награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942-го.

Матпомощь от города получили четыре тысячи ветеранов.

5 декабря 1941 года Красная Армия перешла в наступление под Москвой
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