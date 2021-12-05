"Союз-СТ-Б" со спутниками Galileo успешно стартовал с космодрома Куру

В воскресенье совместные расчеты российских и европейских специалистов успешно выполнили пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутниками Galileo. Запуск состоялся в 03:19 мск с космодрома Куру.

Через 9 минут после старта головной блок в составе разгонного блока и двух аппаратов в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. "Разгонный блок "Фрегат" приступил к выполнению своего полетного задания", сообщается на сайте "Роскосмоса".

По данным специалистов, в 2021 году этот старт стал 21-м пуском российских космических ракет и первым с Гвианского космического центра. Ранее сообщалось о переносе запуска "Союза" с космодрома Куру.

Galileo - европейская глобальная спутниковая навигационная система, функционирующая с 2016 года. Пополнение спутниковой группировки продолжится пусками ракет "Союз-2" и Ariane 62.