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05.12.2021 18:58
Рубрика: В мире

США выступают инициатором нагнетания военной риторики против воли Киева

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8627)
С конца октября западные СМИ, ангажированные эксперты и вслед за ними и некоторые политики пророчат "российское вторжение" на Украину. Дошло до публикаций планов стратегического наступления с проведением линии фронта на правом берегу Днепра. Но, удивительная вещь, в самом Киеве, впервые за годы уже идущей в пропагандистском пространстве "украино-российской войны", никто не спешит одерживать в ней бесспорную - как о том тысячу раз уверенно заявлено - победу.
Летний визит Зеленского на передовую в Донбассе не вдохновил солдат ВСУ - воевать они не хотят. Фото: gettyimages Летний визит Зеленского на передовую в Донбассе не вдохновил солдат ВСУ - воевать они не хотят. Фото: gettyimages
Летний визит Зеленского на передовую в Донбассе не вдохновил солдат ВСУ - воевать они не хотят. Фото: gettyimages

Все потому, что на сей раз инициатором нагнетания военной риторики и актуализацией темы "российской агрессии" занялся Вашингтон, а не Киев. Именно из-за океана украинские власти впервые были уведомлены об "аномальной активности российских войск" и скорой войне и поначалу делали вид, что не понимают, о чем идет речь. Новоназначенный министр обороны Резников, секретарь украинского Совбеза Данилов и даже сам президент Зеленский за три недели успели сначала заявить об отсутствии признаков подготовки к российскому наступлению, потом, после визитов ответственных лиц за океан, выразили осторожное беспокойство, снова смягчили риторику и так несколько раз. Даже в ходе недавнего скандального общения с прессой и обращения к парламенту Зеленский не вспоминал о скором вторжении и всеобщей мобилизации, акцентировавшись на внутренней повестке - госперевороте, обещании украинцам всех благ за горизонтом своего президентства и уверенности в удачном прохождении отопительного сезона. А бряцавший оружием месяц назад министр обороны Резников в последних выступлениях занимает обтекаемую, как башня танка Т-54, позицию: "России нет смысла нападать на Украину, потому что ее цель - смена власти, а не оккупация". Он даже заявил хрестоматийное "Не верю!" в ответ на прямой вопрос радиостанции "Голос Америки" о возможности войны, а ожидаемое буквально завтра наступление России перенес на период с конца января по март будущего года.

Единственным украинским деятелем, кто однозначно войны ожидает и за месяц ни разу своего мнения не поменял, оказался начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, который сначала в интервью американскому изданию Military Times, а потом и украинским телезрителям напророчил войну. Причем все это он сделал в ходе визита в США. Показательно и то, что озвучив разведданные американских коллег, Буданов не заметил противоречий во вложенной ему в уста версии скорого наступления: количество российских батальонных тактических групп у границ сегодня меньше, чем в апреле.

Украина - откровенно слабая карта, не оправдавшая ожиданий и едва ли окупившая комбинацию американской стороны - "майдан"
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Глава комитета ГД назвал "дешевым фейком" публикацию о вторжении на Украину

Иными словами, анализ СМИ, политической риторики, соцсетей и в целом общественных настроений свидетельствует о незаинтересованности Киева в настоящей войне, довольного режимом "ни мира, ни войны", и взимающего с него свою финансовую и политическую маржу. Экспертное сообщество, даже его "ястребиная" часть вроде экс-главкома Муженко, не верит в наступление России, а войска не горят желанием воевать всерьез - не случайно появились публикации о некомплекте до 30 процентов личного состава в частях на передовой и оттоке кадров из ВСУ. Отдельно осмеивается в украинских соцсетях так называемая "территориальная оборона", популярная исключительно на западе страны, потому что ее членов на передовую не мобилизуют: оборонять погреб с салом в селе под Львовом всяко комфортней, чем сидеть в окопах в Донбассе. Тогда почему США, Великобритания, а вслед за ними и Европа живут в ожидании войны? Единственное логичное объяснение - переговоры о стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном. Несложно заметить, что американцы в политике больше не играют в шахматы, как завещал Збигнев Бжезинский, предпочитая покер с блефом и ростом ставок. И Украина в этой игре - откровенно слабая карта, не оправдавшая ожиданий и едва ли окупившая излюбленную комбинацию американской стороны - "майдан". Вороватость и глупость местных элит, помноженные на никуда не девшийся региональный раскол общества, поставили крест на долгосрочном проекте Украины как "анти-России". После переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве Украина не была главным пунктом в повестке грядущих переговоров. Но теперь ее вывели на первый план вопреки желанию самого Киева и к испугу объединенной Европы.

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