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05.12.2021 19:36
Рубрика: В мире

Турция поменяла свое официальное название на латинице

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8627)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил миру, как правильно писать название его страны. До сих пор на экспортных товарах турецкого производства стоял штамп Made in Turkey. Но Turkey - это английское написание этнонима Турция, тогда как в турецком языке после перехода с арабской письменности османского языка на латиницу в 1928 году страну стали называть Turkiye.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Для того чтобы согласовать латиницу и турецкое произношение слов, во время реформы специально были подобраны буквы из разных европейских языков - шведского, немецкого, румынского, албанского и других. Как сказано в циркуляре, опубликованном в турецкой правительственной газете Resmi Gazete, "фраза Turkiye наилучшим образом представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации. В этом контексте мы используем в нашей экспортной продукции Made in Turkiye вместо Made in Turkey. Наши продукты, которые являются гордостью страны в международной торговле, будут представлены со словом Turkiye всему миру".

Также обозначение Turkiye теперь станут использовать во всех турецких официальных документах, включая переписку с иностранными государствами, где раньше применялись различные этнонимы, как-то: Turkey, Turkei, Turquie. Корректировка названия страны укладывается в общий комплекс мер Анкары по повышению престижа Турции на международной арене.

В мире Ближний Восток Турция

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