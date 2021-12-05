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05.12.2021 15:00
Рубрика: Общество

Ученые доказали, что штамм "омикрон" ускользает от иммунитета переболевших

Текст: Анастасия Селиванова

Штамм "омикрон" новой коронавирусной инфекции способен ускользать от иммунитета переболевших. Это смогли доказать ученые из Канады и Южной Африки, где впервые был обнаружен новый мутировавший штамм. Исследование, которое ожидает проверки рецензентов, опубликовано на портале медицинских препринтов medRxiv.

Фото: REUTERS
К новому штамму коронавируса пока вопросов больше, чем ответов

Ученые проанализировали базу данных первичных и повторных результатов ПЦР-тестов инфицированных людей в ЮАР, после чего сравнили их и выяснили случаи повторного заболевания коронавирусом у одних и тех же людей. Их оказалось чуть более 35 тысяч, из которых 332 человека болели трижды, один человек - четыре раза. Анализ охватывал период с марта 2020 года по конец ноября 2021 года.

Предварительные выводы таковы: штаммы "бета" и "дельта" во время второй и третьей волны заболеваемости в ЮАР были более заразными для тех, кто не болел ранее COVID-19, при этом вероятность "подцепить" вирус повторно была ниже. С приходом "омикрон"-штамма все несколько изменилось: он вытеснил в ноябре другие вариации вируса (на него приходится уже 74% случаев заражения), а риск впервые заразиться снизился. Вероятность повторного заражения "омикроном", наоборот, возросла почти в три раза.

"Анализ в масштабе популяции говорит о том, что "омикрон"-вариант ускользает от иммунитета переболевших", - заключили авторы статьи. Причина такого "ускользания" кроется, вероятно, в большом числе мутаций в белке-шипе "омикрона". Ученые подчеркнули, что результаты пока предварительные, работа над исследованием продолжается. В то же время данные, полученные из ЮАР, трудно экстраполировать, например, на население Европы, где процент пожилых существенно выше, чем в ЮАР.

На данный момент штамм "омикрон" распространился на территории примерно 40 стран, тяжелых случаев протекания болезни не зафиксировано. Симптомы, как правило легкие.

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