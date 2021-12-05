Умер создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

В возрасте 75 лет скончался советский, российский актер и продюсер Марк Григорьевич Рудинштейн. Об этом сообщает со ссылкой на источник в окружении продюсера ТАСС.

"Марк умер час назад в больнице на Таганке", - сказал собеседник агентства.

Артист был госпитализирован в реанимацию в середине ноября после перенесенного сердечного приступа и находился в коме. Состояние Рудинштейна неуклонно ухудшалось.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. В числе актерских работ - "Приходи на меня посмотреть", "Кухня", "Солдаты", "Мне не больно", другие.

В 80-х годах Марк Григорьевич трудился директором ВИА "Лейся, песня". Был осужден на шесть лет лишения свободы.

Первый фестиваль "Кинотавр", впоследствии - важный и престижный смотр, провел в 1990-м.