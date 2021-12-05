Новости

Умер автор "Песни о маленьком трубаче" Сергей Крылов 17:58
"Злодеи" фильма "Человек-паук: Нет пути домой" дали большое интервью 17:00
Sony опубликовала сцену трансформации Морбиуса с Джаредом Лето 13:51
Появился отрывок из сиквела мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 12:42
Стала известна дата прощания с Ниной Ургант 04.12.2021

Умер создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

Новости
    05.12.2021, 18:43
Текст:   Олег Усков

В возрасте 75 лет скончался советский, российский актер и продюсер Марк Григорьевич Рудинштейн. Об этом сообщает со ссылкой на источник в окружении продюсера ТАСС.

"Марк умер час назад в больнице на Таганке", - сказал собеседник агентства.

Артист был госпитализирован в реанимацию в середине ноября после перенесенного сердечного приступа и находился в коме. Состояние Рудинштейна неуклонно ухудшалось.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. В числе актерских работ - "Приходи на меня посмотреть", "Кухня", "Солдаты", "Мне не больно", другие.

В 80-х годах Марк Григорьевич трудился директором ВИА "Лейся, песня". Был осужден на шесть лет лишения свободы.

Первый фестиваль "Кинотавр", впоследствии - важный и престижный смотр, провел в 1990-м.

Новости

Брэд Питт и Льюис Хэмилтон сыграют в фильме про автогонки 04.12.2021
Фестиваль японского кино в Москве продлили до 10 декабря 04.12.2021
Опубликован новый трейлер сериала "Миротворец" с Джоном Синой 04.12.2021
Умер российский актер и каскадер Игорь Афонин 04.12.2021
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Иван Ургант поделился воспоминаниями о своей легендарной бабушке 04.12.2021
Московский кино-мацури: в Москве идут дни японского кино 03.12.2021
Умерла актриса Нина Ургант 03.12.2021
⧣ происшествия
Фото: wikipedia.org
Сиболд извинилась за ложное обвинение перед отсидевшим за изнасилование 02.12.2021
22-летняя актриса Джоншел Александр застрелена в Луизиане 02.12.2021
СМИ: У Марины Хлебниковой началось заражение тканей 02.12.2021
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
От COVID-19 умер актер из "Р.В.С." и "Школы" Михаил Горносталь 04.12.2021
МХАТ имени Горького сменит название 03.12.2021
Умер советский режиссер, актер и сценарист Джасур Исхаков 03.12.2021