В Аликанте за 12 часов раскупили все билеты в дом Санта-Клауса

В Испании Санта-Клаус, а здесь его называют Папа Ноэль, не пользуется особой популярностью. В королевстве придерживаются своей религиозной традиции, по которой подарки детям приносят три волхва (в ночь на 6 января). Однако есть один город, где и Санта очень популярен. Речь идет об Аликанте, покровителем которого является Святой Николай. В преддверии католического Рождества тут открылся дом Санта-Клауса, все билеты в который были раскуплены менее чем за 12 часов.

Как рассказали в городском совете, продажи осуществлялись через онлайн-систему, в ее работе даже произошел сбой из-за большого числа посетителей. В итоге было продано 4300 билетов, по каждому их которых может пройти до шести человек. Это позволит посетить Санта-Клауса примерно 26 тысячам человек.

Кстати, история "превращения" Святого Николая в Санта-Клауса довольно необычна. Жил Николас Бари с 270 по 345 год. В 19 лет из-за чумы он потерял родителей, доставшееся от них огромное состояние он раздал бедным и стал священником, а впоследствии и епископом. Согласно легендам, он был защитником детей и подростков, ему даже приписывается чудесное воскрешение трех убитых мальчиков.

Покровителем Аликанте Святой Николай стал в 1248 году, когда город был отбит у мавров христианами. Одним из первых решений тогда еще принца, а впоследствии короля Альфонсо X было построить церковь на месте одной из мечетей. Принято оно было 6 декабря, в годовщину смерти Святого Николая.

А вот в Санта-Клауса в нынешнем понимании он "превращаться" начал в XVI веке при короле Филиппе II. Нидерланды тогда были под рукой испанских королей, и в то время там стали очень почитать Святого Николая. Здесь его назвали Синтер Клаас, считалось, что это он дарит детям подарки в ночь в 5 на 6 декабря. А приезжал он из Испании на судне с апельсинами и игрушками (возле Аликанте как раз много апельсиновых и мандариновхы деревьев). Кстати, поначалу Синтер Клаас разъезжал не на оленях, а на белом коне, таких разводили в окрестностях Аликанте. А его помощником был темнокожий Петер. От этой традиции сейчас пытаются избавиться под предлогом борьбы с расизмом, но она вполне может быть основана на исторических реалиях, все-таки Аликанте долго пробыл под властью мусульман, и там жило немало левантийских мавров, тех самых, с темным цветом кожи.

В Санта-Клауса Синтер Клаас трансформировался благодаря американскому писателю Вашингтону Ирвингу. В своей сатире "История Нью-Йорка" она на англоязычный манер переделал имя святого. А закрепил новое имя в литературе уже английский писатель Чарльз Диккенс.

Кстати, изначально Санта был одет в зеленый костюм. Его цвет поменялся середине XIX века, когда образ толстяка с подарками начали использовать для продвижения газированного напитка. И вот уже более 150 лет считается, что Санта живет на Северном полюсе вместе со своей супругой и командой эльфов, которые делают игрушки на волшебной фабрике, чтобы он смог их раздать детям.