В Австрии погибли три лыжника и двое пострадали из-за схода лавины

Снежная лавина унесла жизни трех туристов на австрийском горнолыжном курорте Лунгау (федеральная земля Зальцбург). Еще двое лыжников получили травмы. Подробности трагедии сообщает Spiegel online.

По данным полиции, снежная плита длиной 500 и шириной 200 метров накрыла молодежную туристическую группу из 11 человек. Они оказались погребены под четырехметровым снежным завалом. Двоих жертв стихии нашли уже мертвыми, еще один молодой человек позже скончался в реанимации. Известно, что погибшие - жители Австрии, всем им было меньше тридцати (по информации СМИ, от 19 до 24 лет). Трагедия произошла во время подъема на высоте около 2400 метров, прямо под самой вершиной.

Ранее двух австрийских лыжников унесло снежной лавиной в земле Штирия. Однако 29-летнего мужчину и его 27-летнюю напарницу удалось спасти.