В Индонезии 1 человек погиб и 40 пострадали при извержении вулкана Семеру

Индонезийские спасатели эвакуировали десять человек, оказавшихся под завалами в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В субботу было зафиксировано усиление активности вулкана. При извержении один человек погиб, более 40 местных жителей получили ожоги. Часть пострадавших госпитализирована. Несколько домов, в которых находились люди, были засыпаны песком, грязью и пеплом, передает ТАСС.

Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява и входит в число почти 130 активных вулканов на территории Индонезии. Ранее Семеру извергался в январе этого года. Тогда никто из местных жителей не пострадал.