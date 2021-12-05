В Италии не хватило 700 тысяч евро на спасение базилики от наводнений

Было решено воплотить в жизнь инициативу под названием "мини-Моисей". В основе проекта - создание стеклянного барьера высотой в 130 см, который был призван спасти собор, считающийся редким примером византийской архитектуры, а также уберечь его уникальные мозаики XI века. Однако застройщики, начавшие работы в конце августа, заморозили стройку, поскольку из-за бюрократических проволочек до сего дня им не был выплачен аванс в 700 тысяч евро, который они намеревались использовать для покупки стройматериалов и выплаты зарплат рабочим. Об этом сообщил, не скрывая негодования и обиды, прокуратор собора Святого Марка Карло Альберто Тессерин, обратившийся за помощью напрямую к премьеру Марио Драги. Если в ближайшее время центральные власти не выполнят взятые на себя обязательства, базилика останется без защиты еще на одну зиму. По прогнозам специалистов, ситуация усугубляется тем, что к наводнениям неминуемо добавятся последствия глобального потепления в виде порывистого ветра и повышенной влажности.