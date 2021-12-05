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05.12.2021 19:30
Рубрика: В мире

В Италии не хватило 700 тысяч евро на спасение базилики от наводнений

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8627)
Символ Венеции, находящийся под защитой ЮНЕСКО, базилика Сан-Марко, регулярно становится первой жертвой "высокой воды". Она располагается в самой низкой точке Лагуны, поэтому существующая система мобильных шлюзов "Моисей", которая активируется лишь когда вода поднимается на 120 см, оказалась неспособной защитить главный кафедральный собор города. Чтобы сохранить уникальный объект, власти собирались к Рождеству реализовать альтернативный проект по защите достопримечательности.
На спасение базилики Сан-Марко от наводнений у итальянских властей не хватило 700 тысяч евро. Фото: EPA На спасение базилики Сан-Марко от наводнений у итальянских властей не хватило 700 тысяч евро. Фото: EPA
На спасение базилики Сан-Марко от наводнений у итальянских властей не хватило 700 тысяч евро. Фото: EPA
Фото: Юрий Лепский
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Было решено воплотить в жизнь инициативу под названием "мини-Моисей". В основе проекта - создание стеклянного барьера высотой в 130 см, который был призван спасти собор, считающийся редким примером византийской архитектуры, а также уберечь его уникальные мозаики XI века. Однако застройщики, начавшие работы в конце августа, заморозили стройку, поскольку из-за бюрократических проволочек до сего дня им не был выплачен аванс в 700 тысяч евро, который они намеревались использовать для покупки стройматериалов и выплаты зарплат рабочим. Об этом сообщил, не скрывая негодования и обиды, прокуратор собора Святого Марка Карло Альберто Тессерин, обратившийся за помощью напрямую к премьеру Марио Драги. Если в ближайшее время центральные власти не выполнят взятые на себя обязательства, базилика останется без защиты еще на одну зиму. По прогнозам специалистов, ситуация усугубляется тем, что к наводнениям неминуемо добавятся последствия глобального потепления в виде порывистого ветра и повышенной влажности.

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