В Китае опубликована Белая книга о демократии страны

Новости

Западному военному округу переданы знамена частей, отстоявших Москву 13:37
Московское метро украсят к Новому году 13:16
Ученый, впервые выявивший "омикрон", выдвинул новую версию его происхождения 13:12
В честь юбилея Битвы за Москву снимут батальную реконструкцию 13:08
Володин запустил опрос в Telegram о причинах развала СССР 12:53
На Кипре нашли тела двух россиянок 12:32
Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой 12:02
Оперштаб: В Москве выявлен 3301 новый случай COVID-19 11:47
Власти Москвы назвали даты фестиваля "Путешествие в Рождество" 11:46
Эксперты рассказали о последствиях мошенничества с QR-кодами 11:24
Глава "Нафтогаза Украины" назвал "издевательством" решение ФРГ по "Северному потоку-2" 10:40
Мишустин еще на год продлил временные правила работы вахтовиков 10:26
В Москве завершили озеленение Пресненского района 09:48
СК закончил расследование дела экс-налоговика из Ростова-на-Дону 09:31
Овечкин забросил 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 08:59
Экономист объяснил, почему картофель не станет дороже апельсинов 08:51
Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" увеличилось до 106 08:40
В "Аэрофлоте" рассказали подробности инцидента с бортом из Тель-Авива 08:10
Спутники Galileo успешно выведены на орбиту после запуска с космодрома Куру 08:03
Генетик Исаев: Коронавирус может разделиться на две популяции 07:35
Пушков раскритиковал публикацию Bild о вторжении на Украину 07:25
До 13 увеличилось число погибших при извержении вулкана в Индонезии 06:50
В Приамурье экс-сотрудниц соцзащиты осудили за махинации с выплатами 06:43
Во Франции впервые за полгода число новых случаев COVID превысило 50 тысяч 06:39
В Пентагоне заявили об отсутствии планов по созданию азиатского аналога НАТО 05:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
05.12.2021 13:04
Рубрика: В мире

В Китае опубликована Белая книга о демократии страны

Пресс-канцелярия Госсовета КНР в субботу опубликовала Белую книгу, озаглавленную "Демократия в Китае", сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Демократия является общей ценностью для всего человечества и важной концепцией, которую Коммунистическая партия Китая и китайский народ последовательно отстаивают, говорится в Белой книге.

За последние 100 лет партия, высоко держа знамя народной демократии, вела народ Китая к достижению им положения в качестве хозяина страны. И китайский народ по-настоящему стал хозяином страны, общества и собственной судьбы, отмечается в документе.

Положение народа как хозяина страны является сутью демократии Китая, говорится в Белой книге.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Путин и Байден проведут переговоры 7 декабря
Пушков раскритиковал публикацию Bild о вторжении на Украину
За сутки в России подтверждено 32 602 случая СOVID-19 в 85 регионах
Спутники Galileo успешно выведены на орбиту после запуска с космодрома Куру
Глава "Нафтогаза Украины" назвал "издевательством" решение ФРГ по "Северному потоку-2"