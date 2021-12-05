В Китае опубликована Белая книга о демократии страны

Демократия является общей ценностью для всего человечества и важной концепцией, которую Коммунистическая партия Китая и китайский народ последовательно отстаивают, говорится в Белой книге.

За последние 100 лет партия, высоко держа знамя народной демократии, вела народ Китая к достижению им положения в качестве хозяина страны. И китайский народ по-настоящему стал хозяином страны, общества и собственной судьбы, отмечается в документе.

Положение народа как хозяина страны является сутью демократии Китая, говорится в Белой книге.