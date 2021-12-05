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05.12.2021 14:46
Рубрика: Власть

В Кремле сообщили об отсутствии договоренностей по очному саммиту Путина и Байдена

Текст: Дмитрий Гончарук

Российская и американская стороны еще не договорились о том, чтобы провести очную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена после их предстоящего общения по видеосвязи.

Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
Путин и Байден проведут переговоры 7 декабря

"Пока не договорились еще", - сказал помощник главы государства Юрий Ушаков, отвечая в эфире телеканала "Россия-1" на вопрос, ожидается ли общение двух лидеров вживую.

Напомним, на вторник, 7 декабря, запланирован разговор российского и американского лидеров. Среди возможных тем беседы - состояние двусторонних отношений, международные вопросы и нерасширение НАТО на восток.

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