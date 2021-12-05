В Кремле сообщили об отсутствии договоренностей по очному саммиту Путина и Байдена

Российская и американская стороны еще не договорились о том, чтобы провести очную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена после их предстоящего общения по видеосвязи.

"Пока не договорились еще", - сказал помощник главы государства Юрий Ушаков, отвечая в эфире телеканала "Россия-1" на вопрос, ожидается ли общение двух лидеров вживую.

Напомним, на вторник, 7 декабря, запланирован разговор российского и американского лидеров. Среди возможных тем беседы - состояние двусторонних отношений, международные вопросы и нерасширение НАТО на восток.