В РФ создают информационную систему санитарно-эпидемиологических сведений

В России создают федеральную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера. Положения проекта, который станет частью так называемого санитарного щита страны, утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры. Создаваемый механизм будет обеспечивать своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации на основе статистических методов и математических моделей, оперативное информирование о возникающих угрозах. Ответственным за формирование и ведение системы назначен Роспотребнадзор.