В США выдвинули обвинения против родителей подростка, расстрелявшего людей

В суде американского штата Мичиган выдвинуты обвинения против родителей подростка, который убил четверых учащихся и ранил еще семерых человек в школе местного города Оксфорд. Джеймса и Дженнифер Крамбли, которые уехали из города якобы из опасений за свою безопасность, полиция нашла и задержала в Детройте. Согласно документам их обвиняют в непредумышленном убийстве, а против их 15-летнего сына Итана обвинения выдвинуты по двум десяткам пунктов, включая терроризм и убийство. Ему грозит пожизненное заключение без права на помилование.

Хотя в США совершающие преступления несовершеннолетние обычно используют оружие, хранившееся в их доме, обвинения против родителей или других лиц, которым это оружие принадлежало, скорее редкость. Но в данном деле все больше свидетельств того, что подросток долго и сознательно готовился к нападению, а его родители как минимум игнорировали явные признаки надвигавшейся трагедии. Во-первых, как пояснила прокурор мичиганского округа Окленд Карен Макдональд, родители подростка, похоже, сами и купили ему 9-миллиметровый полуавтоматический пистолет. Причем мать подростка в соцсетях оставила записи, из которых следует, что оружие было рождественским подарком сыну. Во-вторых, родители не обращали внимания на тревожные признаки в поведении сына. 29 ноября один из преподавателей заметил, что Итан через смартфон искал, где раздобыть патроны для пистолета. Когда администрация школы уведомила об этом родителей, мать подростка написала ему: "Ха-ха-ха, я на тебя не злюсь. Учись делать так, чтобы тебя не застукивали". А на следующий день утром учитель увидел у Итана рисунок с оружием, фигурой человека, в которого попали две пули. Родителей вызвали в школу и посоветовали им поместить подростка под наблюдение специалиста. Джеймс и Дженнифер Крамбли поговорили с сыном, но не спрашивали его про пистолет и не проверяли его рюкзак.

Пистолет хранился в доме Крамбли в обычном шкафу без замков, но по законам Мичигана это не преступление - они не обязывают хранить оружие в сейфе. Кстати, позже полиция обнаружила в доме семейства еще несколько единиц огнестрела, в том числе длинноствольного. Чета Крамбли - убежденные сторонники второй поправки к конституции США, гарантирующей право на оружие.

Но прокурор настаивает, что родители подростка виновны. Согласится ли суд с этим, зависит от того, сумеет ли обвинение доказать, что родители подростка знали о его планах или способствовали им. Джеймс и Дженнифер Крамбли свою вину отрицают. Впрочем, как отмечает местная пресса, вопросы возникают не только к родителям, но и к школьной администрации и местной полиции, которые поначалу заявили, что никаких признаков надвигавшейся трагедии не было. Прокурор округа Окленд дала понять, что собирается привлечь к ответственности не только убийцу, но и тех, чье поведение поспособствовало трагедии.