Владимир Путин объявил волонтером года педиатра Бережанского

Волонтером года стал Павел Бережанский, объявил президент РФ в Международный день добровольцев на церемонии вручения премии "Мы вместе". Владимир Путин принял участие в мероприятии по видеосвязи.

Врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы, Павел Бережанский создал службу поддержки родителей. Премия была учреждена для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В этом году было свыше 25 тысяч заявок.

Ранее Путин наградил Бережанского медалью Луки Крымского за большой вклад в развитие волонтерского движения в сфере здравоохранения.