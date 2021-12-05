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05.12.2021 19:15
Рубрика: В мире

Во Франции одобрили законопроект о борьбе с издевательствами в школе

Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8627)
Депутаты Национального собрания (нижней палаты) Франции одобрили законопроект о борьбе с издевательствами в школе. В феврале будущего года его рассмотрят во французском сенате.
Фото: iStock
Опрос: Треть российских школьников регулярно встречаются с травлей в Сети

В документе предлагается, в частности, включить издевательства в школе (буллинг) в список уголовных преступлений. Это основное положение законопроекта. По данным телеканала "Франс инфо", почти каждый десятый ученик в школах Франции ежегодно становится жертвой издевательств. Физическое или психологическое насилие, которое подталкивает некоторых молодых людей к тому, чтобы покончить с жизнью, вынудило президента Макрона в середине ноября обратиться к парламентариям с просьбой ужесточить меры в отношении буллинга. Чашу терпения переполнили несколько недавних трагических инцидентов, потрясших страну, - самоубийство 12-летней Шанель в конце сентября в Па-де-Кале и 14-летней Дины в октябре в Верхнем Рейне. Девочки не выдержали травли в школе. В текст документа было внесено 130 поправок, в основном в части определения конкретных сроков наказания для виновных в травле. Теперь на скамье подсудимых могут оказаться как ученики, так и преподаватели. Также в разряд уголовных преступлений переведены издевательства, совершенные за пределами школы, включая буллинг по телефону или в соцсетях.

Издевательства над школьниками во Франции будут наказываться лишением свободы на срок до трех лет и штрафом в 45 тысяч евро, если они не привели к полной нетрудоспособности и школьник пробыл на больничном менее восьми дней. Если срок нахождения на больничном превышает восемь дней, максимальное наказание составит пять лет тюремного заключения и штраф в 75 тысяч евро. Если "травля доводит жертву до самоубийства или попытки сделать это", отмечается в документе, наказание составит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро.

В мире Европа Франция

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