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05.12.2021 06:39
Рубрика: В мире

Во Франции впервые за полгода число новых случаев COVID превысило 50 тысяч

Французские власти сообщили о 51,6 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки. Это самое большое число после пика второй волны, который пришелся на апрель 2021 года.

Фото: AP Photo/Michel Euler
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При этом, отмечает ТАСС, ситуация оказалась несколько лучше, чем прогнозировал в начале недели министр здравоохранения Оливье Веран. Он предполагал, что к воскресенью заболеваемость может выйти на уровень весеннего пика пандемии, когда суточный прирост порой достигал 80 тысяч случаев. Средний же показатель за неделю оказался примерно на том же уровне - около 40 тысяч заболевших.

Число пациентов с COVID-19 во французских больницах стабильно растет с конца октября. Госпитализировано 11,3 тысячи человек, из них 2 тысячи - в реанимациях. Во Франции пациенты с коронавирусом занимают 40 процентов коечного фонда медучреждений страны.

По данным минздрава Франции, хотя бы одну прививку от COVID-19 сделали более 52 миллионов человек, из них 51 миллион граждан прошел полный курс.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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