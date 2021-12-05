Во Франции впервые за полгода число новых случаев COVID превысило 50 тысяч

Французские власти сообщили о 51,6 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки. Это самое большое число после пика второй волны, который пришелся на апрель 2021 года.

При этом, отмечает ТАСС, ситуация оказалась несколько лучше, чем прогнозировал в начале недели министр здравоохранения Оливье Веран. Он предполагал, что к воскресенью заболеваемость может выйти на уровень весеннего пика пандемии, когда суточный прирост порой достигал 80 тысяч случаев. Средний же показатель за неделю оказался примерно на том же уровне - около 40 тысяч заболевших.

Число пациентов с COVID-19 во французских больницах стабильно растет с конца октября. Госпитализировано 11,3 тысячи человек, из них 2 тысячи - в реанимациях. Во Франции пациенты с коронавирусом занимают 40 процентов коечного фонда медучреждений страны.

По данным минздрава Франции, хотя бы одну прививку от COVID-19 сделали более 52 миллионов человек, из них 51 миллион граждан прошел полный курс.