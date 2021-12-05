Военному атташе Украины в Беларуси вручена нота протеста

Нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Беларуси была вручена 5 декабря военному атташе при посольстве Украины, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на департамент международного сотрудничества Министерства обороны РБ.

Поводом для вызова дипломата соседнего государства в оборонное ведомство в Минске, уточняет агентство, послужило нарушение 4 декабря воздушного пространства РБ украинским вертолетом типа Ми-8 в районе населенного пункта Новая Рудня.

Украинская сторона, констатируется в ноте протеста, избегает диалога для разрешения спорных вопросов, как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно. В документе были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Киева "от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины. Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении", - констатируется в сообщении военного ведомства.