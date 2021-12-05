Врачи назвали дешевое натуральное средство от потрескавшихся губ

Зима - это период сухих и потрескавшихся губ. Чтобы избежать этого, многие пользуются специальными помадами, но врачи утверждают, что есть доступное средство, которое справляется ничуть не хуже. Речь идет об обычном топленом масле.

По словам дерматолога и директора клиники из Нью-Дели Расии Диксит, чьи слова приводит издание Healthshots, топленое масло состоит из мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, которые являются его главными компонентами. С их помощью топленое масло мгновенно увлажняет и питает трескающуюся кожу губ и возвращает им обычную форму.

"Топленое масло может обеспечить нам необходимую защиту. Поэтому отказаться от бальзамов для губ в пользу топленого масла - неплохая идея", - уверена врач.

По ее словам, достаточно всего капли, чтобы кожа оставалась увлажненной и гладкой в течение длительного времени.

Кроме того, Расия Диксит назвала еще ряд преимуществ топленого масла. Так, по словам доктора, смесь из двух капель масла перечной мяты и ложки топленого масла поможет сделать губы более пухлыми и объемными.

А бальзам на основе топленого масла создаст на губах защитный слой, который защитит их от высыхания и шелушения.

Индийский врач рекомендует использовать следующий рецепт приготовления бальзама: разогреть 4 чайные ложки топленого масла, добавить ложку кокосового масла и чайную ложку меда, хорошо перемешать и выключить огонь; затем перелить содержимое в банку и по желанию добавить пару капель любого эфирного масла для приятного запаха; получившуюся смесь поставить в холодильник, дождаться затвердевания и пользоваться по мере необходимости.

Перед принятием каких-либо решений, касающихся вашего здоровья, консультируйтесь со специалистом.