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05.12.2021 13:37
Рубрика: Власть

Западному военному округу переданы знамена частей, отстоявших Москву

Текст: Александр Степанов

Западному военному округу переданы исторические боевые знамена 12 воинских частей, участвовавших в обороне Москвы зимой 1941 года.

Фото: Фотограф О. КноррингРГАКФД. Арх. № 0-312210
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Как сообщили в Минобороны РФ, торжественная церемония прошла на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил РФ. Передача знамен проходила под руководством заместителя министра обороны РФ - начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко.

По словам Жидко, передача 12 исторических боевых знамен соединений и воинских частей, участвовавших в разгроме немецких полчищ, в субъекты РФ, расположенные на территории Западного военного округа, происходит в соответствии с решением министра обороны РФ.

"В тяжелые годы боевые знамена поднимали в атаку тысячи солдат, матросов и офицеров Красной Армии и Военно-Морского Флота", - сказал Жидко.

По его словам, в 2022 году боевые реликвии будут переданы представителям стран СНГ и стран антигитлеровской коалиции.

Всего с 22 августа по 5 декабря 2021 года Минобороны России провело четыре церемонии, в ходе которых было передано 87 исторических боевых знамен. Знамена размещают в музеях российских субъектов, на территории которых воинские части вели боевые действия во время Великой Отечественной войны.

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