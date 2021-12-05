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05.12.2021 19:51
Рубрика: Общество

Звуки Гонга услышала вся страна

Текст: Александр Шансков
Финишная прямая оказалась совсем короткой. Работы российских журналистов за 2021 год представленные в Оргкомитет конкурса, исчислялись сотнями, а список победителей и дипломантов II степени оказался не очень длинным: 13 редакций и журналистов признаны победителями, им вручили дипломы и статуэтки богини вестей и радуги Ириды. Еще шесть признаны лучшими в специальных номинациях, учрежденных организатором Золотого Гонга - Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) и генеральными партнерами - Российской Газетой, Общероссийским Народным Фронтом, Почтой России, ГК Росводоканал. И еще одна цифра: "серебряными" призерами, награжденными дипломами второй степени, признаны 44 редакции и авторы. Это на все 58 регионов, откуда прислали публикации, теле- и радио- сюжеты наши коллеги.

Вот такими строгими оказались 14 экспертов и позже - семь членов жюри. Но строгость не означает жесткость. Почти в каждом заключении эксперта отмечалось: как жаль, что нельзя сделать победителями… дальше шли перечисления редакций, журналистов, которых хотелось бы наградить. И сказать доброе слово - не просто как коллегам, отметить профессионализм, тщательный подход к разработке темы, понимание ситуации в нынешнее непростое время.

Об это во вступительном слове сказал и генеральный директор Российской Газеты Павел Афанасьевич Негоица. От имени издания он поздравил всех участников конкурса и победителей, сумевших в трудное время сохранить традиции настоящей журналистики. С удовлетворением рассказал о крепнущих связях правительственной газеты с региональными изданиями.

Теплый настрой сохранялся на протяжении двух с половиной часов - именно столько времени потребовалось для церемонии награждения победителей "Золотого Гонга -2021". Комбинированная форма мероприятия онлайн и офлайн позволила увидеть и услышать наших коллег далеко за пределами столицы. Не было никакого официоза, просто встреча друзей. Ведь у компьютеров в редакциях больших и маленьких городов и поселков сидели целые редакционные коллективы (участников онлайн встречи было около 60). Они радовались победам не только своих коллег, но и тех, кто живет и работает за сотни, а то и тысячи километров. Такой настрой радует больше всего. Состязание, соревнование всегда предполагает соперничество, и не всегда оно доброе. А в "Золотом Гонге" все равны, и те, кому не удалось в этом году стать лидером, искренне радовались за других.

Фото: Сергей Михеев/ РГ

Атмосфера конкурса, который проводится уже 27 раз, из года в год сохраняет эту традицию. К тому же формирует желание - не удалось победить сегодня - будут участвовать в конкурсе в следующие годы. Вот этот добрый настрой, в ходе привычного в нашей жизни события - "конкурс", - определяет характер нашего "Золотого Гонга", журналистского состязания, который приносит радость многим.

Пройдет время, но не исчезнет ощущение добра и теплоты объединяющих всех нас в какой бы точке большой страны мы не находились. Конкурсов много, "Золотой Гонг" - он один.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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