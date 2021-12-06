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06.12.2021 19:55
Рубрика: Экономика

7 декабря в Инновационном центре "Сколково" состоится форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0

Участники Nobel Vision. Open Innovations 2.0 озвучат свои прогнозы о главных технологиях будущего. Первые прогнозы были даны уже сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке и проведению Форума.

"Прогнозировать на год, честно говоря, сложно, но я бы назвал самым важным нововведением в мире технологий, которое будет формировать наше ближайшее будущее, технологию хранения углерода. Еще один мой прогноз - Россия станет пионером в применении этой технологии, одним из лидеров", - сказал лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг на пресс-конференции, отметив, что ведущие мировые державы вступили в гонку за углеродной нейтральностью, и у России есть все шансы оказаться в ее авангарде.

Управляющий директор и старший партнер Boston Consulting Group, директор Института Брюса Хендерсона Мартин Ривз в свою очередь отметил, что тренд на дальнейшее активное развитие технологий ИИ "достаточно очевиден", как и то, что "искусственный интеллект действительно изменит мир".

Председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович отметил, что на форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0 будет представлен взгляд ученых, определивших состояние науки за последние десятилетия, на то, что произойдет с миром в ближайшем будущем. "Это отличный повод сверить часы с теми, кто больше всех нас размышляет над самыми актуальными проблемами современности, продолжая продвигать науку дальше. Мы уверены, что в рамках форума возникнут возможности новых рабочих контактов между государством и бизнесом для решения вопросов, связанных с технологическими приоритетами России", - подчеркнул он.

Завтра участники форума обсудят самые актуальные темы, связанные с пандемией, повесткой устойчивого развития, технологиями будущего, качеством жизни, которое "в связи с социальными последствиями пандемии становится главным приоритетом всех правительств". Ученые, футурологи, представители власти и инновационного бизнеса, топ-менеджеры российских и мировых корпораций рассмотрят технологии, от развития которых зависит будущее человечества.

Спикеры форума озвучат свои прогнозы о том, какие технологии сильнее всего повлияют на жизнь человечества в наступающем году. Они будут заложены в "капсулу времени", которую вскроют в следующем году. От этих прогнозов и будут отталкиваться организаторы при формировании программы следующего форума, сказала генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева.

Nobel Vision. Open Innovations 2.0 пройдет 7 декабря в гибридном формате - офлайн в Технопарке "Сколково" и онлайн на сайте openinnovations.ru. Статус участника дает бесплатная регистрация на сайте: пользователи смогут смотреть трансляции сессий, общаться со спикерами, участвовать в обсуждениях.

Экономика Бизнес Инновации

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