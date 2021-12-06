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06.12.2021 17:22

Андрей Фурсенко: Российские школьники выиграли главные мировые олимпиады

Текст: Александр Емельяненков
В 2021 году российские школьники выиграли все международные олимпиады по естественным наукам - физике, химии, биологии, математике, информатике. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко в совместном интервью с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Как сопредседатели оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий они ответили на ключевые вопросы в канун финальных мероприятий Года, которые пройдут 8-10 декабря в Научно-образовательном центре "Сириус" в Сочи.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

По словам Андрея Фурсенко, наука - это "настоящая территория творчества, вызовов и смелости". А это как раз то, что наиболее близко людям молодым, которые стремятся пробовать новое и не бояться ошибок.

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
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"У современного школьника есть множество возможностей, позволяющих глубже погрузиться в науку, - считает помощник президента России. - Это и смены "Сириуса" - ежемесячно более 800 детей проходят там обучение, и Российское движение школьников, в котором участвует более 1 миллиона учащихся, и кружковое движение НТИ, и проект "Большая перемена", и участие в предметных олимпиадах".

С такой же далеко идущей целью в Год науки и технологий было принято решение учредить в России новый профессиональный праздник - День преподавателя высшей школы. "Это попытка выразить признательность ученым, изобретателям и преподавателям за их труд", - акцентировал Андрей Фурсенко. И привел цифры, которые свидетельствуют: в последние годы российская наука молодеет. Сейчас 44,3 процента российских исследователей моложе 40 лет, а их доля за два десятилетия выросла более чем в 1,5 раза - в 2000 году этот показатель составлял чуть более 26 процентов.

Помощник президента России назвал это ключевым индикатором развития всей научно-образовательной сферы. Потому что "будущие прорывы в науке и технологиях - дело молодых ученых, коллективов, лабораторий, которые начинают работать прямо сейчас".

Полностью ответы сопредседателей оргкомитета Года науки и технологий Дмитрия Чернышенко, вице-премьера правительства, и Андрея Фурсенко, помощника президента РФ, публикуются в номере "Российской газеты" за 7 декабря и будут доступны на сайте "РГ" уже сегодня.

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