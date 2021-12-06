Банк России намерен упростить возмещение средств жертвам мошенников

Банк России намерен упростить возвращение средств гражданам, которые стали жертвами финансовых мошенников. Об этом, ссылаясь на письмо регулятора участникам банковского сектора, сообщает РБК.

В письме ЦБ говорится о намерении установить точную сумму возмещения похищенного и изменить сам порядок списания средств по мошенническим операциям.

Для запуска процедуры возврата гражданин должен будет уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления о проведенной операции. При этом ЦБ пока не называет ни точный размер этой суммы, ни то, как она будет рассчитываться.

Регулятор отметил, что возврат средств распространится на все банки, но если у банка низкий уровень защиты от хищений, то ему придется вернуть клиенту всю украденную сумму, даже если она превысит установленный размер. Низким уровень будет признаваться, если банки не смогут выявить операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на получение информации о мошеннических действиях от ЦБ.

Поводом для принятия нововведений стало широкое распространение мошенничеств с помощью социальной инженерии, когда злоумышленники выманивают у граждан их финансовые данные (номера карт, коды, пароли).

Сейчас по закону банки обязаны возвращать средства только тогда, когда они похищены не по вине клиента.