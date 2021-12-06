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06.12.2021 12:43
Рубрика: Экономика

Банк ВТБ предложил новую схему защиты клиентов от мошенников в Сети

Текст: Нина Егоршева
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Банк ВТБ намерен вывести данные клиентов в офлайн. Это, как считают в кредитной организации, должно помочь в борьбе с кибермошенниками. Клиенту будет предложено при желании перенести все личные данные, в том числе данные карты, на бумагу. В этом случае в цифровом формате эти сведения получить будет невозможно.

Фото: REUTERS
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"В следующем году будет развитие инструментов самоограничения - то есть отказаться от кредитов, нажать кнопку, что не надо меня кредитовать, спрятать свой депозитный договор в офлайн, чтобы он не был доступен в цифровом пространстве, убрать часть счетов, часть карточных продуктов в офлайн, чтобы никогда они не могли быть доступны из цифрового пространства. Это то, что мы можем сделать", - рассказал зампредседателя правления банка Анатолий Печатников в интервью Business FM.

Ранее стало известно о намерении Банка России упростить возвращение средств гражданам, которые стали жертвами финансовых мошенников. В частности, предлагается установить точную сумму возмещения похищенного и изменить сам порядок списания средств по мошенническим операциям. При этом размер суммы пока не уточняется.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы ВТБ

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