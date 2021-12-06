Банк ВТБ предложил новую схему защиты клиентов от мошенников в Сети

Банк ВТБ намерен вывести данные клиентов в офлайн. Это, как считают в кредитной организации, должно помочь в борьбе с кибермошенниками. Клиенту будет предложено при желании перенести все личные данные, в том числе данные карты, на бумагу. В этом случае в цифровом формате эти сведения получить будет невозможно.

"В следующем году будет развитие инструментов самоограничения - то есть отказаться от кредитов, нажать кнопку, что не надо меня кредитовать, спрятать свой депозитный договор в офлайн, чтобы он не был доступен в цифровом пространстве, убрать часть счетов, часть карточных продуктов в офлайн, чтобы никогда они не могли быть доступны из цифрового пространства. Это то, что мы можем сделать", - рассказал зампредседателя правления банка Анатолий Печатников в интервью Business FM.

Ранее стало известно о намерении Банка России упростить возвращение средств гражданам, которые стали жертвами финансовых мошенников. В частности, предлагается установить точную сумму возмещения похищенного и изменить сам порядок списания средств по мошенническим операциям. При этом размер суммы пока не уточняется.