Указ главы Республики Башкортостан от 6 декабря 2021 года № УГ-711 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 5 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) устанавливается в отношении граждан) изложить в следующей редакции:

"1) с подтвержденным диагнозом COVID-2019; с подозрением на COVID-2019; контактировавших с гражданами с подтвержденным диагнозом COVID-2019 или с подозрением на COVID-2019, за исключением граждан, прошедших полный курс вакцинации против COVID-2019 в течение последних 6 месяцев или переболевших COVID-2019 в течение последних 6 месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания COVID-2019;";

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Юридическим лицам, ИП, самозанятым, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (объекты торговли, медицинские организации, финансовые организации, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и т.п.), а также деятельность по перевозке авиационным, железнодорожным, водным, автомобильным транспортом:

- усилить проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- каждый день регулярно проводить мероприятия по дезинфекции;

- обеспечить наличие памяток, листовок по вопросам профилактики COVID-2019;

- отказывать в обслуживании (допуске) клиентам (посетителям, пассажирам) без средств индивидуальной защиты (масок).

ГУП "Башавтотранс" Республики Башкортостан и частным перевозчикам:

- обеспечить наличие в салоне каждого автотранспорта дезинфицирующих средств (исходя из количества пассажиров);

- не допускать в салон автотранспорта граждан без средств индивидуальной защиты (масок);

- оптимизировать график движения транспортных средств в целях обеспечения возможности соблюдения гражданами социального дистанцирования;

- проводить не реже 2 раз в сутки с применением препаратов вирулицидного действия обработку поверхностей пассажирского салона, а также влажную уборку пола пассажирского салона (положение настоящего абзаца распространяется также на такси).";

3) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

"11.1. Юридическим лицам (ИП), осуществляющим эксплуатацию помещений железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэровокзалов, в аэропортах, речных портах, проводить не реже 2 раз в сутки обработку поверхностей указанных помещений, с которыми осуществляется непосредственный контакт руками человека, а также влажную уборку пола указанных помещений.";

4) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

"12.1. Установить, что в отношении военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации положения подпункта 3 пункта 6, пунктов 12, 14.2, 18 настоящего Указа и приложения № 2 к настоящему Указу применяются со следующими особенностями:

факт прохождения вакцинации против COVID-2019 или перенесенного в течение 6 месяцев заболевания COVID-2019 указанными лицами может подтверждаться сертификатом (справкой), выданной в бумажном виде военно-медицинской организацией.";

5) пункт 14.2 изложить в следующей редакции:

"14.2. Организациям (ИП), деятельность которых связана с оказанием услуг по организации отдыха и развлечений детей, в том числе расположенным в торговых центрах (комплексах), осуществлять деятельность детских игровых комнат (детских развлекательных центров) при предоставлении услуг только гражданам (за исключением граждан в возрасте до 18 лет), имеющим при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, при предъявлении ими уполномоченному организацией (ИП) лицу сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде), либо справки о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), либо справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, представляемой одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (полученной не позднее чем за 72 часа).";

6) абзац тринадцатый пункта 30 (Министерству здравоохранения Республики Башкортостан) изложить в следующей редакции:

"- обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-2019 в количестве, установленном постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом";".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







