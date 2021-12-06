Басинский: Я был на многих книжных ярмарках, но такой, как Non\fiction, нет нигде

Завершила работу 23-я книжная ярмарка интеллектуальной литературы non\fiction. Она проходила со 2 по 6 декабря в Москве в Гостином Дворе.

Обходя Гостиный Двор с Ильинки к Варварке и направляясь к подъезду для прессы, я поразился - какой же он огромный, этот "двор", между прочим, возникший в России еще в начале XVI века и впервые упомянутый в "Записках о Московии" австрийского посланника Сигизмунда фон Герберштейна: "Недалеко от крепости есть большой, обнесенный стенами дом, называемый домом господ купцов, в котором купцы живут и хранят свои товары". Понятно, что в то время Гостиный Двор выглядел несколько иначе. Как, впрочем, и крепость, нынешний Кремль.

Ярмарка non\fiction долго искала свое место и, кажется, нашла. Привычная теснота ЦДХ ушла в прошлое и сегодня вызывает даже ностальгические чувства. Гостиный Двор просторен и красив. Здесь легко дышится, легко ходится. При желании можно отдохнуть в амфитеатре на скамеечках. И конечно, самый центр Москвы. Центрее некуда.

Я был на ярмарке в день открытия.

На входе меня встретил окрик охранника: "На выход!" Я опешил, но справился. "С вещами?" - уточнил я. Он оценил юмор: никаких вещей со мной не было. "Пресса?" - устало спросил он. "Пресса, пресса", - подтвердил я. "Ну... тогда проходите". И померил мне температуру, как мама в детстве.

Со следующего года ярмарка non\fiction будет проводиться два раза в год - весной и осенью

Где-то я писал, что все книжные ярмарки похожи друг на друга, как счастливые семьи в "Анне Карениной". Но в отношении non\fiction беру свои слова обратно. Я был на многих книжных ярмарках мира, но такой, как non\fiction, нет нигде. Конечно, она давно перестала быть ярмаркой "нехудожественной" книги, как буквально переводится ее название. Здесь есть книги всех жанров, кроме ширпотреба. Главное ее достоинство - в уважении к книгам и ее авторам. Как всегда, авторские выступления являлись одним из основных "экспонентов" и проходили они в самом центре, в нескольких "зальчиках", среди моря книг. Ярмарка шумит, авторы говорят. Все вместе радует слух.

Порадовало участие зарубежных гостей, несмотря на все "ковидные" барьеры, в течение двух лет ощетинившие мир без границ. Заявлено было 18 стран-участниц. Сколько было на самом деле, не знаю, но я точно видел павильоны Франции и Норвегии. И конечно, Германии, которая была Почетным гостем.

Еще более порадовало обилие книжных новинок во всех областях знания и досуга. Это значит, что все эти "карантины" не убили, а, напротив, стимулировали в писателях желание писать.

На открытии ярмарки прозвучала приятная новость. Со следующего года non\fiction будет проводиться два раза в год - весной и осенью. Собственно, так было и в этом году, но из-за пандемии осенняя non\fiction 2020 года сдвинулась на весну нынешнего. Зато организаторы поняли, что дважды в одну реку войти можно, и в 2022-м "весенняя" и "осенняя" ярмарки станут традицией.

А теперь о событии, которое мне представляется очень важным. В день открытия non\fiction по инициативе "Российской газеты" в "бизнес-зоне" состоялось заседание организационной группы по подготовке празднования 200-летия М.Е. Салтыкова-Щедрина. Координатором встречи выступила заместитель главного редактора "Российской газеты" и руководитель проекта ГодЛитературы.РФ Ядвига Юферова. В заседании приняли участие ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, автор биографии Салтыкова-Щедрина (выход готовится в издательстве "Молодая гвардия" в серии "ЖЗЛ") Сергей Дмитренко, исполнительный директор издательства "Молодая гвардия" Роман Косыгин, директор Талдомского историко-литературного музея Ольга Бондарева и заведующая музеем Щедрина на его родине в селе Спас-Угол Анна Комлева, замдиректора департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии минцифры Юрий Пуля, глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин и глава округа Долгопрудный Московской области Владислав Юдин.

Обсуждался вопрос, как нам достойно отметить 200-летие великого писателя.

Что уже сделано? Стараниями бывшего главы Талдомского округа Владислава Юдина на родине Щедрина в селе Спас-Угол в 2019 году открылся новый музей писателя. Теперь в планах создание здесь же культурно-просветительского центра "Русская провинция", ибо никто как Щедрин, бывший не только автором "Пошехонской старины", но и вице-губернатором в двух губерниях, знал русскую глубинку.

Но главное - необходимо возродить родовую вотчину писателя в Спас-Угле. Она сгорела сто лет назад.

Существует две литературные премии имени Щедрина - в Твери и в Кирове (Вятке), где Салтыков служил чиновником. Но необходимо, чтобы была крупная, всероссийского масштаба премия его имени.

Щедрин, говорили участники этой встречи, - кладезь не только для кинематографа, но и для анимации.

Но все это требует участия государства и заинтересованных спонсоров. Юбилей Щедрина состоится в 2026 году, но готовиться к нему надо заранее. Не только зная нашу неповоротливость в подготовке таких мероприятий, но и ввиду самой фигуры Михаила Евграфовича.

По инициативе "РГ" состоялось заседание организационной группы по подготовке празднования 200-летия М.Е. Салтыкова-Щедрина

Мы подзабыли Щедрина... Он остался для нас в памяти где-то на уровне сказки о мудром пескаре. Мы цитируем его язвительные афоризмы, но забыли о том, что это не только мастер афоризмов, но и гениальный русский писатель, автор романов "Господа Головлевы", "Пошехонская старина" и других произведений, без которых великая русская литература была бы не полной... Необходимо вернуть Щедрина в Россию.