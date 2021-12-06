Бортпроводники смогут применять "средства сдерживания" к авиадебоширам

Бортпроводники на борту самолета по приказу командира смогут применять специальные средства сдерживания к авиадебоширам. Такие поправки в Воздушный кодекс подписал президент России Владимир Путин.

Члены экипажа воздушного судна и сотрудники службы авиационной безопасности авиакомпании "на основании распоряжения командира воздушного судна имеют право применять все необходимые меры, в том числе - принуждения", в отношении лиц, которые своими действиями создают угрозу безопасности полета, жизни или здоровью пассажиров, либо отказываются подчиняться распоряжениям командира экипажа, говорится в тексте закона. При этом бортпроводники имеют право использовать "специальные средства сдерживания".

Порядок действий экипажа самолета на случай появления упомянутых угроз и правила использования спецсредств определит правительство РФ.

Документ вступи в силу через 180 дней - в июне 2022 года.