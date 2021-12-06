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06.12.2021 14:27
Рубрика: Происшествия

Бывшего вице-президента "ПИК" Александра Лефеля выпустили из СИЗО

Текст: Иван Егоров

Тверской суд Москвы в понедельник удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения бывшему вице-президенту компании "ПИК" Александру Лефелю по делу о хищении 140 миллионов рублей.

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Обычно следствие ходатайствует об ужесточении меры пресечения, но в случае со строительным топ-менджером следователь попросил об обратном - заменить содержание в СИЗО на домашний арест.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения на домашний арест до 7 февраля 2022 года", - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева.

Ранее 8 октября Тверской суд отправил его под стражу в СИЗО. Сейчас Лефель является директором по региональному развитию группы компаний "Самолет". Как ранее сообщили в пресс-службе "ПИК", компания сама обратилась в правоохранительные органы после того, как служба безопасности выявила факты злоупотреблений в 2017-2018 годах. В частности были выявлены факты мошеннического расходования денежных средств компании со стороны Лефеля, в том средств дольщиков при строительства жилья в Санкт-Петербурге.

Происшествия Правосудие Следствие

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