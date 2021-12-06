Экс-лидеров Мьянмы приговорили к тюремным срокам

Бывшего госсоветника Мьянмы и нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам тюремного заключения за подстрекательство к беспорядкам и нарушение коронавирусных ограничений.

Как сообщило агентство "Франс Пресс" со ссылкой на официального представителя мьянманских военных Зо Мин Туна, за каждый из этих двух пунктов 76-летняя глава оппозиционной партии "Национальная лига за демократию" получила по два года тюрьмы. Сообщается также, что Вин Мьинт - бывший президент Мьянмы и партийный союзник Аун Сан Су Чжи - получил такой же тюремный срок по аналогичным обвинениям. Однако, по словам Зо Мин Туна, это еще не все, и подсудимым будут предъявлены другие обвинения. Напомним, мьянманские военные отстранили Аун Сан Су Чжи, Вин Мьинта и других членов гражданского правительства от руководства страной первого февраля этого года. Представители армии объяснили свои действия масштабными фальсификациями, которые предположительно имели место на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах.

С тех пор бывший госсоветник находится под стражей. Ей предъявили несколько обвинений, в том числе в коррупции, нарушении закона о гостайне и других преступлениях. Аун Сан Су Чжи является лауреатом не только Нобелевской премии мира, но и Премии имени Сахарова. За свою долгую политическую карьеру она провела под домашним арестом более 15 лет.