Чем угощают в "птичьем ресторане" Беловежской пущи

Присоседиться к зимнему пиршеству зверей и птиц в пойме реки Лесная на опушке Беловежской пущи, просторы которой превышают сто пятьдесят тысяч га, приглашают по сложившейся традиции активисты белорусской общественной организации АПБ ("Ахова птушак Бацькаўшчыны").

Правда, уточняют зоологи, прямые трансляции из птичьей кормушки можно было наблюдать уже пятую зиму подряд, а непосредственно из деревни Угляны Каменецкого района чуть меньше. Для этого достаточно заглянуть на сайт birdwatch.by.

Главное, что благодаря путешествию в мир животных, пояснили в АПБ, "есть возможность понаблюдать за зимующими околоводными и водоплавающими птицами, ведь в здешних местах Лесная практически не замерзает даже в сильные морозы. Более того, там более открытая местность, куда могут прилетать и хищные птицы. Словом, если повезет, есть шанс увидеть норок, выдр и бобров".

Кстати, для "птичьего ресторана", судя по составленному меню, уже заготовлено много деликатесов. Например, пернатые смогут полакомиться сушеными ягодами черной бузины, рябины, шиповника и калины. Ими, как правило, не прочь закусить снегири, дрозды и свиристели. Не забыты здешними поварами и зерноядные обитатели пущи, констатирует БЕЛТА. Для них тоже приготовлены любимые блюда: кукуруза, зерно и семена, яблоки, семечки подсолнечника, арахис и даже грецкие орехи.

Кормушки, словно в многоэтажном доме, для удобства птиц расположены на разной высоте. Ведь надо учитывать и психологию пернатых. Не все могут сразу смело прилететь и сесть на кормушку повыше. Поэтому "в этом году мы сделали ее максимально приближенной к естественным условиям. Она размещена недалеко от поверхности земли в стволе старой яблони, в котором много полостей. Надеемся, что список гостей будет достаточно разнообразным", - предположили орнитологи. Ориентировочно за зиму можно будет увидеть более 20 видов птиц.

К аккуратно установленной в лесных зарослях камере зоологи обязательно подключают микрофон, поэтому зрители окружены звуками Беловежских мелодий. А инфракрасная подсветка позволяет наблюдать за зимней природой круглые сутки. "Люди наблюдают за птицами и получают положительные эмоции. А научный контекст заключается в том, что каждый год мы кольцуем птиц, которые обитают в окрестностях Углян. Видим, сколько из них остается зимовать. Вот, например, до сих пор непонятен вопрос с сойками. Каждый год у нас отмечаются окольцованные особи, однако за последние лет шесть их в Углянах не ловили. Возможно, прилетают на зимовку не местные птахи. Будет интересно понаблюдать, как будет в этом сезоне, потому как нынешним летом удалось окольцевать четыре птенца у пары соек, сделавших свое гнездо на поленнице дров у стены сарая", - рассказали активисты АПБ.

А специалисты добавляют, что онлайн-трансляция не только популяризирует орнитологию, но и помогает ученым в изучении "различных моментов фенологии и поведения птиц, их гастрономических предпочтений" в зависимости от времени года.