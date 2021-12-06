ЦИАН запретил объявления, дискриминирующие по этническим и расовым признакам

Сервис по сделкам с недвижимостью ЦИАН запретил публикацию объявлений, содержащих ограничения и запреты, касающиеся гражданства, расы, национальности и вероисповедания. Об этом говорится в Telegram-канале сервиса.

Соответствующие изменения уже внесены в лицензионное соглашение поисковика недвижимости. Согласно сообщению, запрет вступил в силу с 1 декабря.

Теперь авторам объявлений, содержащих какие-либо дискриминирующие требования, будет предложено отредактировать текст в соответствии с новыми правилами. Причем, внести правки необходимо до 1 февраля следующего года. По истечении этого срока сервис оставляет за собой право лично вносить соответствующие новой политике корректировки.