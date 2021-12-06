Деньги с "Пушкинской карты" теперь можно потратить на билет в кино

"Пушкинская карта" открывает все новые возможности для своих обладателей. В новом году молодые люди смогут потратить "культурные" деньги не только на билет в театр, музей или консерваторию, но и на поход в кино. По "Пушкинской карте" можно будет сходить в кино на отечественные фильмы. Для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет это станет дополнительным стимулом, чтобы оформить "культурную" карту.

Напомним, что с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. Он поручил предоставить участникам программы "Пушкинская карта" возможность приобретать билеты на фильмы отечественного производства, которые демонстрируются в кинотеатрах, включенных в утвержденный Минкультуры России реестр организаций культуры - участников проекта.

И вот соответствующие поправки в правительственные акты опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ подготовило Минкультуры. В ведомстве также отметили, что инициатива "не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета".

Напомним, что в 2021 году номинал "Пушкинской карты" составляет 3000 рублей. В 2022 году сумму увеличат до 5000 тысяч.