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06.12.2021 20:41
Рубрика: Общество

Детский омбудсмен: Дистанционное обучение не должно заменять очное

Текст: Елена Яковлева

Необходимо развивать дистанционный формат обучения, однако не для того, чтобы он заменил очный, а для расширения возможностей образования в целом. Так считает детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

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"Я бы не говорила, что дистанционное образование подменит очное, это, скорее, расширение возможностей", - сказала она в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Львова-Белова напомнила, что для многих ребят (например, для детей с инвалидностью в отдаленных селах или для тех, кто получив травму и должен из-за нее находиться дома) дистант является единственной возможностью обучения. Но детский омбудсмен все-таки настаивает, что нужно развивать обе формы. Они, по ее мнению, должны не противопоставляться, а дополнять друг друга.

"Сколько у нас сейчас разных онлайн-курсов, когда мы обучаемся с вами, повышаем свою квалификацию, учимся чему-то новому. Это же тоже непривычный формат, который дает нам новый ресурс", - сказала она. Детский омбудсмен рассказала, что в разговоре с министром просвещения Сергеем Кравцовым была подтверждена позиция, что "дистанционный формат ни в коем случае не будет подменять очный".

Только вспышка заболеваемости на какое время и в каком-то месте может привести к доминированию дистанта.

Общество Образование Президент Уполномоченный по правам ребенка

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