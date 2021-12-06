Детский омбудсмен рассказала о планах по созданию пространств для подростков

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова планирует заняться реализацией проектов, посвященных работе с подростками. В частности, она собирается поддержать инициативу по созданию пространств, где они могли бы проводить свой досуг и общаться с психологами.

"Мне как многодетной маме понятно, что подростковый возраст - самый сложный и уязвимый, - сказала детский омбудсмен в разговоре с корреспондентом ТАСС. - Один из проектов в этом направлении будет посвящен созданию инфраструктуры для подростков. Чтобы им было куда пойти, как альтернатива подъездам и торговым центрам, чтобы там были люди, с которыми им будет интересно", - это молодые активные вожатые, психологи, социальные педагоги.

Она считает, что еще один проект надо посвятить методической подготовке специалистов, работающих с подростками. Среди них должны быть и новые персоны, например, такие, как киберпсихолог или работник службы медиации.

"Еще одна инициатива касается альтернативы колониям, закрытым школам-интернатам для детей, совершивших правонарушение, - добавила Мария Львова-Белова. - Это своего рода социальная реабилитация, которая позволила бы перестроиться ребятам и дать им новые перспективы и шансы на новую жизнь".

Детский омбудсмен также рассказала о запуске проекта для семей, где появляется ребенок с инвалидностью. Он предполагает информационную работу с родителями, которые должны знать, где они могут получить поддержку или как им работать с НКО.

"Надо дать возможность выбора семье, дать альтернативу и ресурс для того, чтобы семья могла справиться", - отмечает Львова-Белова.

Она также собирается продолжить работу по созданию безопасной и развивающей среды и инфраструктуры для детей. "Это безопасность на дорогах, безопасный город, детские площадки, а также киберпространство, где тоже нам необходимо безопасность для ребенка создавать", - подчеркнула детский уполномоченный.