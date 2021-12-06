Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России"

На съезде 4 декабря в "Единой России" обсудили итоги прошедших выборов и провели серьезное обновление руководящих органов. Но ключевые посты остались за прежними партийными лидерами - Дмитрий Медведев единогласно переизбран председателем партии, Борис Грызлов - председателем бюро высшего совета, Андрей Турчак - секретарем генсовета.

Надежная сила

В субботу в Москве прошел заключительный этап XX, юбилейного съезда "Единой России". Владимир Путин обратился к его участникам по видеосвязи. Он отметил, что "Единая Россия" достойно выступила в ходе избирательной кампании, а в своей предвыборной программе "предложила гражданам России конструктивную, созидательную и объединяющую повестку". "Ваш успех определили не громкие, привлекательные лозунги, за которыми зачастую нет ничего, кроме пустых, невыполнимых обещаний. У вас был другой стиль кампании, другой подход, само отношение к избирателям", - подчеркнул Путин.

Народная программа "ЕР" была сформирована на основе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных вопросов, напомнил президент. "Каждый ее пункт обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в определенные, конкретные сроки", - отметил он. Поэтому "Единая Россия" могла выдержать жесткую, открытую конкурентную борьбу и "победила уверенно, с солидным преимуществом", сказал Путин.

Люди позитивно оценили и серьезное обновление рядов "Единой России", считает президент. "Ее кандидатами на выборах разных уровней стали волонтеры, гражданские активисты, молодежные лидеры. "Практически наполовину изменился состав вашей фракции в Государственной Думе восьмого созыва", - отметил Путин.

Отдельно он обратил внимание на работу "ЕР" в период пандемии. "Многие члены и сторонники партии буквально с первых дней, недель борьбы с пандемией стали волонтерами: помогали врачам и медсестрам в больницах и поликлиниках, развозили продукты и лекарства, делали все необходимое, чтобы люди в этот сложный период чувствовали внимание и заботу", - сказал Путин.

В центре политики, планов и целей должен находиться человек, напутствовал глава государства. "Высший смысл быть в партии "Единая Россия", работать в ней - это служение людям и уважение к людям, это защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны", - сказал он. У партии есть "все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении вопросов, которые они ставят", не случайно люди обращаются к ним как "к своим представителям во власти, надеясь на отклик и оперативную помощь самой влиятельной политической силы", отметил Путин. И предложил "Единой России" придерживаться принципа "выполнили одну задачу - сразу же нужно ставить следующую".

"Единая Россия" обновила почти на 50% высший совет партии и больше чем наполовину - генсовет

Он поздравил "Единую Россию" с 20-летием и сказал, что всегда рассчитывает на партию как на "мощную, надежную политическую силу". Путин напомнил, что за все эти годы "ЕР" не раз доказывала, что в нужное время умеет брать ответственность за страну. "Внести решающий вклад в преодоление тех системных и подчас смертельно опасных рисков, которые на рубеже 1990-х и начала 2000-х годов угрожали не только безопасности граждан, но и самому существованию нашего Отечества - вот в чем был смысл деятельности партии", - отметил он.

20 лет перемен

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что деятельность партии имела большое значение для сохранения в стране социальной стабильности и устойчивой экономики.

Говоря об итогах работы партии за последние пять лет, Медведев отметил, что никакие сложности не помешали "ЕР" выполнить практически все обязательства, которые были указаны в предвыборной программе 2016 года. Он напомнил, что партия взяла на себя значительную часть законодательной работы по развитию системы социальной поддержки. Среди них: продление программы маткапитала, введение стопроцентной оплаты больничных листов родителям с детьми до 7 лет, увеличение пособий беременным женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, выплаты семьям, где один родитель воспитывает ребенка от 8 до 16 лет.

Комментируя прошедшие парламентские выборы, Медведев заявил, что условия избирательной кампании были жестче, чем раньше, но "Единая Россия" сумела одержать победу и снова получить конституционное большинство в Госдуме. Медведев также отметил, что для выполнения народной программы и планов по развитию России у "ЕР" есть все необходимое. "Есть силы, есть уже 20-летний опыт и знания. Есть опытные и проверенные кадры во всех партийных структурах. Есть поддержка президента. Есть прочные контакты с коллегами из структуры исполнительной власти, с экспертами, с общественностью, с бизнесом. Наконец, есть авторитет и влияние в каждом регионе страны", - сказал председатель "ЕР".

Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" будет вести работу по преодолению последствий пандемии постоянно - пока в ней есть потребность. "На наших депутатов, волонтерский актив ложится дополнительная задача - донести до максимально большого количества людей информацию о важности вакцинации", - сказал он.

Партийная раскадровка

Дмитрия Медведева участники съезда единогласно переизбрали председателем партии на следующее пять лет. Борис Грызлов переизбран председателем высшего совета "ЕР". Отметим, что высший совет отвечает за стратегическое развитие партии: его состав обновился по итогам съезда почти наполовину.

Андрей Турчак снова стал секретарем генсовета "Единой России". Его заместителями избраны: руководитель думской фракции "ЕР" Владимир Васильев, заместитель руководителя аппарата правительства Александр Грибов, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, референт Управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Дарья Лантратова, сенатор РФ Сергей Перминов и Александр Сидякин, который официально стал руководителем центрального исполкома "ЕР", сменив приставку врио. Состав генсовета обновился более чем наполовину, и в него на этот раз вошли представители всех регионов.

Ранее Дмитрий Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" - единственная в стране партия, которая вопросы обновления считает стратегическим приоритетом.

Добавим, что накануне съезда Медведев вручил партийные билеты главам четырех регионов РФ и депутатам Госдумы, а также руководителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. "Сейчас у нас из всех секретарей отделений партии в регионах 38 - это главы субъектов РФ. И надо признать, что эта практика показала свою эффективность", - заявил председатель "ЕР". Он отметил, что это дополнительная нагрузка на глав регионов и они на нее соглашаются. "И это укрепляет политический союз государственной власти с партией", - подчеркнул Медведев.