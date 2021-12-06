Дмитрий Миллер сыграет в мультимедиа спектакле "Любовь, сошедшая с экрана"

Музыкально-драматическую постановку "Любовь, сошедшая с экрана" покажут 13 декабря в культурном центре "Меридиан". Симфонический оркестр радио "Орфей" под управлением главного дирижера и художественного руководителя Сергея Кондрашева исполнит музыку Эннио Морриконе и Нино Роты. А актер Дмитрий Миллер расскажет, как создавались знаменитые ленты о любви, шедевры мирового кинематографа - "Ромео и Джульетта", "Последнее танго в Париже", "Завтрак у Тиффани", "Шербурские зонтики".

"Боже мой, как хочется весной влюбиться в цветы, в солнце, в деревья, в женщин, в жизнь…, - я благодарно вспоминаю слова своего друга, Фредерика Феллини, когда грусть слишком близко подходит ко мне, - говорил Нино Рота, - я верю, влюбленность дарит нам силы, ее нельзя никогда отпускать от себя".

…"Я занят поисками новых ощущений, поэтому я всегда разный, - говорит Мишель Легран, - и поэтому я чувствую себя молодым, полным сил". Когда Леграну было 83 года, он сделал предложение руки и сердца 73-летнней актрисе Маше Мериль, женщине, в которую был влюблен около полувека.

…Они познакомились на студенческой вечеринке. Отличница и тихоня Хелен Бергер больше всего на свете любила танцевать, а тромбонист Глен Миллер обожал играть на танцах и смотреть, как легко, свободно, весело все вокруг крутятся, вертятся, кружатся… Через три дня они поженились. "Так быстро?" - удивлялись друзья и родные. "А разве бывает по-другому?".

В этот вечер прозвучит ставшая классикой музыка Эннио Морриконе, Нино Рота, Мишеля Леграна, Генри Манчини, Эдуарда Артемьева, Глена Миллера, Гато Барбьери.