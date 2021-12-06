Эксперт перечислил задачи "Единой России" на следующих выборах

"Единая Россия" уже сейчас должна перестраивать работу с избирателями, если хочет успешно выступить на региональных выборах 2022 и 2023 годов, а также на больших федеральных в 2024 и 2026 годах, считает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Важным будет единый день голосования в сентябре 2022 года, да и в 2023 году, за полгода до президентских выборов, с большим количеством интересных кампаний", - сказал он в понедельник на "круглом столе" в Фонде развития гражданского общества.

Однако региональные кампании при всей их важности - это в первую очередь проба сил перед федеральными выборами, отметил эксперт.

"Понятно, что партия готовится к президентским выборам 2024, и очевидно, что для того, чтобы на эти выборы выйти в качестве и современной партийной машины, нужно заниматься этим уже сейчас, - считает Алексей Чеснаков. - Для этого нужно перестраивать модели работы с избирателями, с целевыми группами, с новыми технологиями, которые проявляются все больше и больше".

Он также обратил внимание, что по результатам президентских выборов 2024 года сформируется новое правительство. "По новой конституции именно Госдума, соответственно, "Единая Россия", у которой конституционное большинство, будет иметь большое влияние на кадровое и организационное формирование будущего кабинета", - указал Чеснаков.

По его мнению, этот фактор постоянно будет учитываться в дальнейшем процессе. Тем более, что сроки проведения президентских и думских будут сближаться. "Хотел бы отметить, что в 2036 у нас впервые возможен цикл, когда у нас будут президентские выборы, а потом парламентские", - добавил эксперт.