Эксперты посчитали, сколько получают самозанятые

Более 40% самозанятых зарабатывают больше 60 тысяч в месяц, говорится в исследовании "YouDo Бизнес" и "Яндекс.Про". Отмечается, что у каждого третьего за последний год доход увеличился.

Согласно исследованию, самозанятость чаще выбирает более молодое поколение, почти 50% из них - младше 34 лет, еще треть находится в возрастном диапазоне до 44 лет. Большинство среди тех, кто предпочитает работать на себя, - мужчины. Они объясняют это тем, что им нравится самостоятельно формировать свой рабочий график (так ответили почти 60% опрошенных), еще 30% сообщили, что для них самозанятость - подработка, которую они совмещают с основной работой. Некоторые респонденты пояснили, что остановились на самозанятости, выбирая между другими режимами налогообложения. Этот оказался самым выгодным, к тому же не требует отчетов и документооборота.

Среди популярных сфер деятельности у самозанятых - виртуальный помощник (SMM-менеджер, копирайтер, специалист по интернет-рекламе), курьерские услуги, строительство и ремонт, таксомоторные перевозки, дизайн, организация мероприятий и промоакций, помощь в сфере IT.