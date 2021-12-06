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06.12.2021 11:48
Рубрика: Экономика

Экспорт российского пива вырос на 19 процентов

Текст: Татьяна Карабут
За 10 месяцев 2021 года (данные по ЕАЭС за девять месяцев) российский экспорт пива увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 144 млн долларов. В физическом выражении поставки выросли на 17% до 308 млн литров, приводит данные Федеральной таможенной службы (ФТС) центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.
Фото: Jonathan Knowles / Getty Images Фото: Jonathan Knowles / Getty Images
Фото: Jonathan Knowles / Getty Images

Около 94% этого объема пришлось на солодовое пиво, 6% - безалкогольное.

Фото: iStock
Внутренние продажи и экспорт российского вина растут

Основными покупателями российского пива остаются страны ЕАЭС - Беларусь (90 млн литров, плюс 31% к уровню прошлого года) и Казахстан (57 млн литров, плюс 25%). В 2021 году на третье место вышел Китай, нарастивший закупки российского пива на 21% - до 31 млн литров. Топ-5 покупателей российского пива замыкают Южная Осетия и Украина. В целом российское пиво экспортировалось более чем в 80 стран.

Одной из основных причин роста экспорта эксперты называют жаркую погоду в этом году, которая была характерна для большей части земного шара. "Другим фактором является снижение курса рубля, в результате чего российские производители смогли предложить на свою экспортную продукцию более привлекательную цену", - пояснил "Агроэкспорту" председатель совета Ассоциации производителей пива (АПП) Андрей Губка. Также драйвером роста экспорта стало безалкогольное пиво, что является общемировой тенденцией. По словам Губки, в России продажи безалкогольного пива растут двузначными темпами.

По оценке IMARC Group, в 2020 году глобальные продажи пива составили 623 млрд долларов, в ближайшие шесть лет показатель увеличится на 17%, в первую очередь за счет Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря молодому населению и динамичным изменениям в их образе жизни. Производителем номер один является Китай - на него приходится 23% мирового объема выпуска. В топ-5 по объему рынка в 2019 году также входили США, Бразилия, Германия, Мексика. Россия занимала 3,7% мирового рынка с объемом рынка 7,5 млрд литров. Мировой экспорт пива в 2020 году составил 15 млрд долларов. По данным ITC Trade Map, топ импортеров пива возглавляли США (6,1 млрд долларов), Франция (1 млрд долларов), Великобритания (719 млн долларов), Китай (698 млн долларов) и Италия (556 млн долларов). Крупнейшими экспортерами пива являются Мексика (4,3 млрд долларов в 2020), Нидерланды (2,3 млрд долларов), Бельгия (2 млрд долларов), Германия (1,4 млрд долларов) и Великобритания (539 млн долларов). Россия входит в топ-20 экспортеров с долей около 1%.

По данным ЕМИСС, в 2020 году в России произведено 7,9 млрд литров пива, за три года объем производства вырос на 4,9%. В 2020 году на фоне пандемии и связанных с нею ограничительных мер российский экспорт пива сократился на 11% до 134 млн долларов.

Экономика Бизнес Правительство Минсельхоз

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