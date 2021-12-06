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06.12.2021 22:47
Рубрика: В мире

ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов в Беларусь

Текст: Юрий Когалов

Европейский суд по правам человека запретил Польше выдворять мигрантов в Беларусь. Об этом говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

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Как отмечается, решение относится только к тем беженцам, которые обратились за защитой к ЕСПЧ уже с территории Польши. "В большинстве обращений истцы заявляли, что находятся на польской территории (несколько ходатайств поступило также из Литвы и Латвии - прим. "РГ"), и просили, чтобы их не выдворяли в Беларусь. Суд постановил, что заявители не могут быть выдворены из Польши, если они фактически находятся на польской территории", - заявили в пресс-службе.

По ее данным, с 20 августа по 3 декабря в общей сложности было рассмотрено 47 таких ходатайств, поданных 198 заявителями. Все они просят предоставить им международную защиту, поскольку на родине их жизнь будет в опасности.

В ряде случаев ЕСПЧ принял решение, что мигранты должны быть обеспечены продуктами питания, водой, а также должны получать необходимое медицинское обслуживание.

Напомним, кризис на границе Польши и Беларуси обострился 8 ноября, когда там скопилось несколько тысяч беженцев. Они ждут возможности попасть на территорию ЕС, многие из них стремятся в Германию, которая обещала их принять. Попытки отдельных групп пересечь границу пресекаются польскими силовиками. Большинство из тех, кому все же это удается, выдворяются в Беларусь.

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