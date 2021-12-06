Фермерскую продукцию можно будет купить прямо с огорода

Фермерам и сельхозкооперативам можно будет продавать свою продукцию непосредственно на своих сельхозземлях. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Продавать можно будет продукцию только в специально оборудованных помещениях зданий, сооружений и строений, которые находятся в собственности фермеров или кооперативов. Также разрешена торговля в нестационарных торговых объектах. При этом такие нестационарные объекты должны размещаться только на принадлежащих фермерам землях сельхозназначения.

Киоски можно будет подключить к инженерным сетям без проведения работ, связанных с нарушением почвы. Размещение нестационарных торговых точек на самих пашнях и залежах, сенокосах, пастбищах, землях, занятых многолетними насаждениями (садами, виноградниками, ягодниками и т.д.), запрещается.

Закон вступит в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

До сих пор фермерам разрешалось продавать свою продукцию только на рынках и ярмарках, которые находятся на удалении от фермерских хозяйств, объяснял ранее председатель правительства Михаил Мишустин. Изменения позволят аграриям существенно снизить издержки, связанные со сбытом своей продукции.