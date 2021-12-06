Фильм "Капитан Волконогов бежал" получил три приза в Лондоне

Фильм "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, участник конкурсной программы Венецианского кинофестиваля и обладатель приза зрительских симпатий "Кинотавра" этого года, вновь заставил говорить о себе. Прежде всего - названа дата его проката. Правда, придется подождать, потому что в кинотеатрах он появится только 7 апреля 2022 года. Зато, наверняка, и без того внушительная копилка его международных призов за это время пополнится. Вот и сегодня пришли новости из Лондона, где были объявлены лауреаты международной премии "Золотой Единорог".

У картины три приза: "Лучший фильм", "Лучший сценарий" и "Лучшая мужская роль". Третья награда присуждена Юрию Борисову - актеру, фильмов с участием которого в этом году представлено много, а наград за них вручено до обидного мало.

Председателем Международного жюри "Золотого Единорога" в этом году стала одна из ведущих кинокритиков Великобритании, телеведущая Анна Смит. Российское жюри, которое вручает награды за иностранные фильмы с российской тематикой и документальным картинам про нашу страну, возглавила актриса, режиссер, продюсер Алиса Хазанова.

Остальные призы распределились следующим образом: