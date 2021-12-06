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06.12.2021 22:40
Рубрика: Культура

Фильм "Капитан Волконогов бежал" получил три приза в Лондоне

Текст: Сусанна Альперина
Фильм "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, участник конкурсной программы Венецианского кинофестиваля и обладатель приза зрительских симпатий "Кинотавра" этого года, вновь заставил говорить о себе. Прежде всего - названа дата его проката. Правда, придется подождать, потому что в кинотеатрах он появится только 7 апреля 2022 года. Зато, наверняка, и без того внушительная копилка его международных призов за это время пополнится. Вот и сегодня пришли новости из Лондона, где были объявлены лауреаты международной премии "Золотой Единорог".

У картины три приза: "Лучший фильм", "Лучший сценарий" и "Лучшая мужская роль". Третья награда присуждена Юрию Борисову - актеру, фильмов с участием которого в этом году представлено много, а наград за них вручено до обидного мало.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Председателем Международного жюри "Золотого Единорога" в этом году стала одна из ведущих кинокритиков Великобритании, телеведущая Анна Смит. Российское жюри, которое вручает награды за иностранные фильмы с российской тематикой и документальным картинам про нашу страну, возглавила актриса, режиссер, продюсер Алиса Хазанова.

Остальные призы распределились следующим образом:
  • Лучший дебют - "Иваново счастье".
  • Лучший короткометражный фильм - "Обещания".
  • Лучший документальный фильм - "Амурская голгофа".
  • Лучший иностранный фильм с российской тематикой - "Кровопийцы" (Германия).
  • Лучший документальный фильм о России - "Будьте здоровы" (Польша).
  • Лучший восходящий талант - Полина Гухман ("Маша").
  • Лучшая актриса - Светлана Ходченкова ("Другое имя").
  • Лучший актер - Юрий Борисов ("Капитан Волконогов бежал").
  • Лучший анимационный фильм - "Ганзель, Гретель и Агентство Магии".
  • Лучшая актерская работа в международном проекте (премия от актерского агенства Casting Bridge) - Александр Кузнецов.
Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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