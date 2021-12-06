Фотогалерея: Лучшие снимки дикой природы на конкурсе Wildlife Photographer of the Year

В этом году титул фотографа года получил Лоран Баллеста из Франции, заснявший брачный ритуал вида рыбок, которые спариваюся лишь раз в году.

Среди юных фотографов победа досталась Видьюну Р. Хеббару - десятилетнему мальчику из Индии, представившему жюри снимок паука.

В жанре фотожурналистики победа досталась Адаму Освеллу из Австралии, который поднял болезненную тему "слоновьего туризма" в Азии.