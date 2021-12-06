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06.12.2021 21:35
Рубрика: Общество

Готовится немецкоязычная версия фильма о концлагерях Австрии

Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
На территории Австрии было 2113 концлагерей, где содержались более миллиона иностранцев. Не доживших до победы советских военнопленных было в 10 раз больше, чем, к примеру, американцев. Наших кормили так называемым русским хлебом - перемолотой в муку опавшей листвой.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В республике существует 217 захоронений времен Второй мировой войны, где написано единственное слово - "русский". Маршал Конев, освобождавший Австрию, принял решение о срочном восстановлении Венской оперы... Обо всем этом рассказывается в фильме из цикла "Освободители" - "Забытые лагеря Остмарка". Его премьера прошла на канале "Звезда", а сейчас готовится немецкая версия, которая, надеются создатели, будет показана и на австрийском телевидении.

Фото: Фотограф О. КноррингРГАКФД. Арх. № 0-312210
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В России помнят о семи дивизиях вермахта на восточном фронте, сформированных из австрийцев. Тем более важна та культура исторической памяти, которую демонстрирует современная Австрия (недавно был открыт памятник на месте захоронения пленных из СССР на центральном кладбище в Вене), то ответственное отношение политического класса и общества к темным сторонам своей истории. И об этом в фильме тоже есть.

Помощник президента России, сопредседатель российско-австрийского Форума общественности "Сочинский диалог" Андрей Фурсенко поблагодарил Фонд Александра Печерского за цикл документальных фильмов, посвященных сопротивлению в концлагерях и их освобождению. "Это должная дань памяти участникам сопротивления и воинам-освободителям этих лагерей, - сказал он на обсуждении фильма про лагеря Австрии в ТАСС. - Это трогательный фильм. Он рассказывает о нашей истории, с одной стороны, без прикрас, а с другой - без излишней напряженности. Он посвящен роли Советского Союза в освобождении Австрии от фашизма".

Особое внимание в фильме уделено Венской наступательной операции. Это был и важный военный успех Красной армии, но и демонстрация гуманного отношения к гражданам освобожденных стран, даже если они не были союзниками. "Советский Союз начал оказывать масштабную помощь австрийскому населению, передавая продукты питания и принимая участие в восстановлении страны", - подчеркнул Фурсенко.

Среди первых шагов маршала Ивана Конева, освобождавшего Австрию, было решение о срочном восстановлении Венской оперы

По мнению научного руководителя Института всеобщей истории РАН, сопредседателя российско-австрийской комиссии историков Александра Чубарьяна, историческая, как, впрочем, и личная, память очень селективна. "Люди не всегда вспоминают, что было в реальности, а выбирают то, что соответствует политическим интересам определенных групп и партий. И это накладывает на историков большую ответственность, чтобы донести правду о прошлом до молодых. Что вспоминать? Это методологическая проблема", - считает Чубарьян.

По его мнению, важно уделять внимание страницам истории, сближающим народы. "Среди тем, которые вызывают наиболее острые дискуссии, - освобождение Восточной и Центральной Европы от нацизма. Многие наши коллеги не отделяют этот процесс от того, что случилось в европейских странах после войны. На этом фоне наше сотрудничество с австрийскими коллегами дает наглядный пример взаимно-конструктивного и объективно-доброжелательного подхода к событиям прошлого", - убежден историк.

Насколько австрийские ученые и общество готовы честно говорить о Второй мировой войне, продемонстрировал сопредседатель российско-австрийской комиссии историков Штефан Карнер, в подробностях рассказавший о системе лагерей, действовавших на территории Австрии. По его данным, там содержались 38 тысяч советских военнослужащих и 178 тысяч граждан, угнанных на работу.

Общество История Вторая мировая война

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