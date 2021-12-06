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06.12.2021 02:04
Рубрика: В мире

Греция проведет всеобщее тестирование на COVID-19 перед праздниками

Фото: AFP/Sakis MITROLIDIS Фото: AFP/Sakis MITROLIDIS
Фото: AFP/Sakis MITROLIDIS

В Греции 6 декабря начинается массовое тестирование граждан на COVID-19 перед рождественскими праздниками. Все взрослые жители страны - вакцинированные и невакцинированные - получат бесплатные тесты самодиагностики для выявления бессимптомных носителей вируса.

Фото: Louisa GOULIAMAKI / AFP
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По словам министра здравоохранения Таноса Плевриса, это делается "ввиду праздников и поскольку мы хотим получить наилучшую эпидемиологическую картину населения". Он уточнил, что тестирование не является обязательным, однако важно, чтобы все граждане приняли участие, пишет РИА Новости.

В случае, если тест будет положительным, человек обязан ввести результаты в государственную электронную систему и оставаться на самоизоляции в течение двух недель, а после этого сделать новый тест на коронавирус. Таким образом, у выявленных носителей вируса двухнедельный карантин должен будет закончиться к Рождеству.

Такое же тестирование в Греции проведут с 3 по 7 января. Это необходимо для мониторинга распространения коронавируса во время праздников. Власти считают, что так им удастся получить полную эпидемиологическую картину.

В Греции считают всеобщее тестирование очень важной мерой. "Дети делают постоянно диагностику, и поэтому в школах контролируемая ситуация. Поголовная самодиагностика населения приведет к лучшему контролю эпидемии", - отметил врач-терапевт Федор Игнатиадис.

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