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Текст:   Галина Мисливская 
20:30 06.12.2021

Хуснуллин: Пандемия не помешала росту темпов строительства

Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Несмотря на спад, вызванный пандемией коронавируса, строительная отрасль развивается успешно и превышает плановые показатели, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у главы правительства Михаила Мишустина.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
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"Мы превысим объемы ввода жилья по сравнению с прошлым годом, причем превысим значительно", - сообщил он. С 2019 года, после перехода на эскроу-счета, количество разрешений на строительство снижалось, напомнил вице-премьер. Но сейчас налицо увеличение: за последний год выдано на 43% больше разрешений, чем за аналогичный период прошлого года. "То есть мы раскручиваем стройку, раскручиваем предложение, и это у нас неплохо получается", - отметил Марат Хуснуллин.

Показатели по расселению ветхого и аварийного жилья вице-премьер также назвал неплохими. Новых квадратных метров построено в 1,27 раза больше, чем подлежащих расселению. "Это благодаря опережающему строительству и целому ряду мер, которые были прияты для поддержки расселения аварийного жилья", - пояснил он.

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