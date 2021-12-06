Хуснуллин рассказал об угрозах развитию ипотеки

Инфляция - одна из угроз развитию рынка ипотеки в России, правительство готовит предложения по этой теме, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки.

"Мы совершенно четко видим, что, как говорится, разогнали экономику, стройку, но сейчас видим серьезные угрозы, связанные с инфляцией, связанные с развитием ипотеки​​​", - сказал он. "Поэтому для выполнения всех нацпроектов, достижения всех поставленных президентом целей нам нужно подобрать новые решения и новые ответы на те вызовы, которые перед нами ставит и мировая инфляция, и сегодняшняя экономическая ситуация", - уверен вице-премьер. Он добавил, что в правительстве подготовлены базовые предложения, которые предстоит обсудить.

Также в ходе совещания он рассказал, что всего по всем ипотечным программам в этом году выдано почти 393 тысяч кредитов на общую сумму 1,307 трнл рублей. По итогам года "это будет несколько ниже по количеству кредитов, но по деньгам будет сопоставимо и даже выше, чем в прошлом году", - отметил Марат Хуснуллин.